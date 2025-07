Bei der Hitze der jüngsten Tage war Karl Mohr froh, wenn er sich in den Keller zurückziehen konnte. Auch wenn dem Jungwinzer eigentlich die Arbeit draußen im Weinberg viel mehr Spaß macht. In dieser Woche legt der 21-Jährige aus Mesenich nach zweijähriger Ausbildungszeit seine Gesellenprüfung als Winzer ab. Als einer der besten Nachwuchswinzer Deutschlands hat er sich aber bereits qualifiziert und den neunten Platz im Bundeswettbewerb der Landjugend geholt.

„Ich war ja auch als kleines Kind oft mit dem Opa im Wingert. Da habe ich mit der Bastelschere Reben geschnitten.“

Karl Mohr

Karl Mohr hat sich für den Beruf entschieden, obwohl seine Eltern gar kein Weingut besitzen. Dennoch scheint die Leidenschaft für die Weinherstellung in der Familie zu liegen. „Mein Opa mütterlicherseits war Winzer in Senheim“, sagt Mohr. Aus Altersgründen hat er den Beruf aber vor ein paar Jahren aufgegeben und die Weinberge verkauft. „Das ist ihm inzwischen ziemlich ärgerlich“, gesteht Mohr. Doch damals war noch nicht absehbar, dass der Enkel in Opas Fußstapfen treten würde.

Nachdem Karl Mohr mit ungefähr 14 Jahren angefangen hatte, in den Schulferien in verschiedenen Weingütern in seinem Heimatort Mesenich zu jobben, wurde ihm schnell klar, dass er sich so seine berufliche Zukunft vorstellen könnte. „Ich war ja auch als kleines Kind oft mit dem Opa im Wingert. Da habe ich mit der Bastelschere Reben geschnitten, wusste aber noch nicht, dass ich wirklich Winzer werden wollte“, blickt er heute zurück.

i Auch im Keller hat Karl Mohr beim Bundeswettbewerb sein Können unter Beweis gestellt. Berufswettbewerb Deutsche Landjugend

Im Weingut Leitzgen in Bremm begann Karl Mohr dann nach dem Abitur am Cochemer Gymnasium seine Lehre. „Dort habe ich sehr viel gelernt, denn es ist ein kleiner Betrieb, in dem man alle Arbeitsschritte hautnah mitbekommt“, sagt er.

Um aber auch über den Tellerrand zu blicken und den Weinbau außerhalb der Mosel kennenzulernen, ist er für sein zweites Ausbildungsjahr ins Gut Hermannsberg an die Nahe gewechselt. Auch dort wird überwiegend Riesling angebaut. „Nur die Bodenbeschaffenheit ist mit Vulkan- statt Schieferboden eine andere“, weiß er. Außerdem bewirtschaftet Gut Hermannsberg rund 35 Hektar Anbaufläche. „Eine Größenordnung, die man an der Mosel nicht kennt“, sagt Mohr.

„Ich war so gut wie der Einzige, der keinen elterlichen Betrieb im Rücken hat.“

Aus Spaß an der Arbeit, wegen der guten Noten in der Schule, aber vor allem, um sich mit anderen zu messen, hat Mohr sich dann für den Wettbewerb angemeldet. „Ich war so gut wie der Einzige, der keinen elterlichen Betrieb im Rücken hat“, sagt er. Von jedem Abschlussjahrgang können die Berufsschulen die zwei Klassenbesten zum Wettbewerb der Landjugend anmelden. Da Mohr dort bereits punkten konnte, wurde er zuerst zum Landes- und anschließend zum Bundeswettbewerb zugelassen. „Das war viel schwieriger als die Ausbildungsprüfung“, gesteht Mohr. Es galt unter anderem, theoretische und praktische Aufgaben zu meistern. Beispielsweise ein fiktives Projekt zugunsten gefährdeter Arten zu entwickeln, Maschinen und Werkzeuge zu benennen, die im Weinberg am günstigsten sind, um den Boden zu bearbeiten, sowie im Keller einen Wein steril abzufüllen. „Am Ende waren wir noch 21 Teilnehmer von ursprünglich mehr als 10.000“, sagt Mohr nicht ohne Stolz, als er als Neuntbester vom Platz geht.

Der Lieblingswein des Jungwinzers ist – wie es sich für einen echten Moselaner gehört – natürlich ein Riesling. „Aus der Steillage, feinherb ausgebaut“, schwärmt der 21-Jährige. Sein Traum ist es, so bald wie möglich einmal einen eigenen Wein zu kreieren. Ein Wunsch, der sich ziemlich wahrscheinlich erfüllen lässt. Ein weiterer Wunsch von ihm ist, einen eigenen Weinberg zu bewirtschaften, in dem er seine neu erlernten Fähigkeiten ausprobieren kann.

Bevor es so weit ist, gibt es aber noch ein Ziel für die nahe Zukunft. Nach einem Jahr praktischer Arbeit als Winzergeselle möchte sich Karl Mohr an der Weinbauschule anmelden, um „den Techniker zu machen“. Danach kann die Suche nach einer geeigneten Anbaufläche beginnen, die der junge Winzer ganz in seinem Sinne bewirtschaften möchte und die die Mosel um einen erfolgreichen Winzer reicher macht.