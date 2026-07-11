Großes Volksfest steht bevor Kein Kirmes-Feuerwerk in Daun angekündigt Mario Hübner 11.07.2026, 10:00 Uhr

i Nach fünf Jahren Pause gab es 2025 wieder ein Feuerwerk auf der Laurentiuskirmes, abgeschossen vom Dach des Hotels "Stadt Daun". Und 2026? Susanne Stumm

Anfang August steigt die große Laurentiuskirmes in Daun. Die große Frage ist: Wird nach der Absage der Stadt das von Privatleuten veranstaltete Feuerwerk am Samstagabend wiederholt?

Daun. In einem Monat, genauer vom 8. bis zum 12. August, steigt die Dauner Laurentiuskirmes, das größte Volksfest in der Vulkaneifel. Wie jedes Jahr ist sie der Treffpunkt für jung und alt und quasi ein ganz großes Klassentreffen. Denn an diesem verlängerten Wochenende vom Auftakt am Samstag bis Abschluss am Mittwoch mit großem Laurentiusmarkt nehmen sich viele Menschen aus der Vulkaneifel, selbst wenn sie vor vielen Jahren weggezogen sind, ...







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