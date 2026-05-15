In Cochem fahren aktuell viele Busse Non-Stop zum Bahnhof durch – der Halt am zentralen Knotenpunkt Endertplatz entfällt. Auch der Behelfshalt wurde kürzlich wieder entfernt. Welche Linien betroffen sind und was das vor allem für Schüler bedeutet.
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Nicht nur im Fahrplan der Buslinie 700 entfällt neuerdings die Haltestelle am Endertplatz komplett. Wie die Kreisverwaltung Cochem-Zell nun auf Nachfrage mitteilt, sind noch drei weitere Verbindungen betroffen.Weil zur zentralen Tourismussaison nicht nur Linien- sondern auch Reisebusse den Endertplatz anfahren, sollte die Verkehrssituation durch einen Behelfshalt auf der gegenüberliegenden Moselstraße B 49 entzerrt werden.