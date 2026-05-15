ÖPNV in Cochem Kein Halt am Endertplatz: Mehrere Buslinien betroffen Kim Fauss 15.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Endertplatz ist ein zentraler Knotenpunkt für den ÖPNV in Cochem, doch die Haltestelle entfällt aktuell für viele Buslinien. Ein Behelfshalt sollte Abhilfe schaffen, doch auch der wurde kürzlich entfernt. Ulrike Platten-Wirtz

In Cochem fahren aktuell viele Busse Non-Stop zum Bahnhof durch – der Halt am zentralen Knotenpunkt Endertplatz entfällt. Auch der Behelfshalt wurde kürzlich wieder entfernt. Welche Linien betroffen sind und was das vor allem für Schüler bedeutet.

Nicht nur im Fahrplan der Buslinie 700 entfällt neuerdings die Haltestelle am Endertplatz komplett. Wie die Kreisverwaltung Cochem-Zell nun auf Nachfrage mitteilt, sind noch drei weitere Verbindungen betroffen.Weil zur zentralen Tourismussaison nicht nur Linien- sondern auch Reisebusse den Endertplatz anfahren, sollte die Verkehrssituation durch einen Behelfshalt auf der gegenüberliegenden Moselstraße B 49 entzerrt werden.







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