Es ist Hochsommer, und diesmal sogar mit richtig hohen Temperaturen – auch das Wasser wird immer wärmer. Damit steigt auch das Risiko für Blaualgen. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch in diesem Jahr in die Mosel zurückkehren?
Lesezeit 2 Minuten
Grün-leuchtende Schlieren im Wasser: Wie wahrscheinlich ist es, dass Blaualgen in diesem Jahr in die Mosel zurückkehren? Ein Blick auf die hohen Temperaturen lässt mutmaßen, dass dem so sein könnte. Wir haben beim Landesamt für Umwelt (LfU) nachgefragt.