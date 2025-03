Wie soll die Arbeit in den katholischen Kirchengemeinden des Pastoralen Raums Cochem-Zell in Zukunft aussehen? Damit beschäftigt sich die Synodalversammlung in Briedern. Bei dem Treffen herrscht Aufbruchstimmung.

Sich gemeinsam auf den Weg machen, den Aufbruch und Neues wagen und wichtige Impulse setzen als Kirche – dies will der Pastorale Raum Cochem-Zell. Einer dieser Akzente soll dabei künftig die Kinder- und Familienarbeit sein, die in den nächsten Monaten im Mittelpunkt der Arbeit in den Pfarreien und in den Orten von Kirche stehen wird. Dafür sprach sich die Synodalversammlung in Briedern aus.

„Viele haben die Strukturdebatten satt, viele sehnen sich danach, auch wieder kirchliche Themen in den Blick zu nehmen“, meinte Christoph Nörling bei der Synodalversammlung auf einem Schiff auf der Mosel. „Wir wollen kreativ den Glauben leben, an vielen Orten hoffnungsvoll unterwegs sein und dabei bunt miteinander unsere Träume leben und auch experimentieren“, unterstrich das Mitglied des Leitungsteams des Pastoralen Raums Cochem-Zell. Und Bernward Große Sandermann, der Vorsitzende des Pastoralen Rates, ergänzte: „Lasst uns den Aufbruch wagen mit pfingstlerischen Menschen.“

i Intensiv diskutierte die Synodalversammlung des Pastoralen Raums Cochem-Zell auf dem Schiff bei Briedern die zukünftige Arbeit der Kirche in der Region. Mittendrin auch der Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters. Junker Dieter

Und dies griff die Synodalversammlung gern auf. In Kleingruppen wurden von den rund 120 Teilnehmenden künftige Schwerpunkte erarbeitet und entschieden, worauf sich der Pastorale Raum in den nächsten Monaten einlassen will. Dabei sollen die Kinder und Familien in den Blick genommen werden. Mit besonderen Angeboten und mit vielen Ideen. „Das bedeutet nicht, dass wir andere Themen außer Acht lassen, doch hier wollen wir einen Fokus setzen“, so Nörling.

Dies unterstützte auch der Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters, der an der Synodalversammlung teilnahm. „Wir müssen als Kirche schauen, wo wir Schwerpunkte setzen in unserem Dienst der Begleitung an der Seite der Menschen“, unterstrich er in Briedern. Es sei schön und wichtig, dass der Pastorale Raum hier gemeinsam die nächsten Schritte für die Gestaltung von Kirche und auch für deren Zukunft suche, betonte der Weihbischof.

Es war die zweite Synodalversammlung des Pastoralen Raums, nach der Auftaktveranstaltung im Herbst 2023. Viel ist passiert seitdem, wie Christoph Nörling und sein Leitungsteam-Kollege Georg von der Marwitz in Briedern betonten. „Wir haben in Zell einen neuen Pfarrer erhalten, doch dafür wurde Cochem vakant. Mit Bernd Berenz und Vanessa Lay haben wir neue Mitarbeitende für die Jugend- und Schulpastoral sowie die Ehrenamtsarbeit. Und ab 1. Juni wird ein Kooperator vorrangig in Cochem tätig sein“, berichtete Christoph Nörling. Die Entpflichtung von Dekan Thomas Züsch, der nur kurz im Dienst war, habe den Pastoralen Raum dagegen belastet. „Wir sind nun quasi ein priesterlos organisiertes Leitungsteam, das aber sehr gut funktioniert“, meinte er schmunzelnd.

Georg von der Marwitz verwies darauf, dass die Gremien als „Leitplanken für den Pastoralen Raum“ mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen hätten und die Region zunehmend zusammenwachse, sich vernetze und sich regelmäßig treffe. „Es gelingt uns zunehmend, Vertrauen aufzubauen, sodass sich der Raum zur Einheit entwickelt“, so von der Marwitz.

i Der Trierer Weihbischof Jörg Michael Peters bei seiner Predigt in der Messe auf dem Schiff zum Abschluss der Synodalversammlung Junker Dieter

Alles durchaus Zeichen, dass der Pastorale Raum auf einem guten Weg ist, er das kirchliche Leben an der Mosel und im Hunsrück prägt und zur Gemeinschaft wird. Auch wenn noch viel zu tun ist und Herausforderungen warten. „Wir brauchen einen neuen Ruck, auch durch die Synodalversammlung. Denn es liegt an uns allen, wie sich die Kirche entwickelt“, machte Christoph Nörling klar. Und gab zu bedenken: „Doch dabei dürfen wir nicht den vergessen, wer mit uns diesen Weg geht.“

Und vielleicht war es dann ein Ausdruck dieser Verbundenheit Gottes mit seiner Kirche und den Menschen, als sich gegen Ende der Synodalversammlung ein Regenbogen über den Weinbergen als ein Zeichen der Nähe Gottes und seines ewigen Bundes mit den Menschen zeigte. Oder wie Weihbischof Jörg-Michael Peters betonte: „Gott ist mit uns. Denn wir sollen nicht zurückschauen, sondern den Blick nach vorne werfen.“