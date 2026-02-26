FDP-Kandidat im Wahlkreis 15 Kasper: Manchmal bedarf es der mutigsten Entscheidung 26.02.2026, 12:00 Uhr

i Carsten Kasper geht bei der Landtagswahl 2026 für die FDP im Wahlkreis 15 ins Rennen. Johannes Höhr

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Carsten Kasper. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der FDP selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Carsten Kasper tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei FDP an.







