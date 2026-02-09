Hunderte säumen die Straßen
Karnevalsumzug bringt Farbe nach Forst
Fantasievoller und farbenfroher Kopfschmuck mit einem schicken Overall zeichnet diese illustre Gruppe aus.
Fantasievoller und farbenfroher Kopfschmuck mit einem schicken Overall zeichnet diese illustre Gruppe aus.
Thomas Esser

Bei trübem Wetter sorgt der Karnevalsumzug durch die Eifelgemeinde Forst für willkommene Farbtupfer. Hunderte Besucher und Teilnehmer versammeln sich und leiten den Höhepunkt der närrischen Session ein.

Lesezeit 1 Minute
Er ist einer der ersten Karnevalsumzüge im Landkreis Cochem-Zell und bahnt sich alljährlich als prächtiger Lindwurm seinen närrischen Weg durch den Eifelort. In diesem Jahr verlieh das kunterbunte Spektakel den ansonsten wetterbedingt grauen Verhältnissen einen farbenfrohen Touch.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren