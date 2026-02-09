Bei trübem Wetter sorgt der Karnevalsumzug durch die Eifelgemeinde Forst für willkommene Farbtupfer. Hunderte Besucher und Teilnehmer versammeln sich und leiten den Höhepunkt der närrischen Session ein.
Lesezeit 1 Minute
Er ist einer der ersten Karnevalsumzüge im Landkreis Cochem-Zell und bahnt sich alljährlich als prächtiger Lindwurm seinen närrischen Weg durch den Eifelort. In diesem Jahr verlieh das kunterbunte Spektakel den ansonsten wetterbedingt grauen Verhältnissen einen farbenfrohen Touch.