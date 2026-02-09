Hunderte säumen die Straßen Karnevalsumzug bringt Farbe nach Forst Thomas Esser 09.02.2026, 12:00 Uhr

i Fantasievoller und farbenfroher Kopfschmuck mit einem schicken Overall zeichnet diese illustre Gruppe aus. Thomas Esser

Bei trübem Wetter sorgt der Karnevalsumzug durch die Eifelgemeinde Forst für willkommene Farbtupfer. Hunderte Besucher und Teilnehmer versammeln sich und leiten den Höhepunkt der närrischen Session ein.

Er ist einer der ersten Karnevalsumzüge im Landkreis Cochem-Zell und bahnt sich alljährlich als prächtiger Lindwurm seinen närrischen Weg durch den Eifelort. In diesem Jahr verlieh das kunterbunte Spektakel den ansonsten wetterbedingt grauen Verhältnissen einen farbenfrohen Touch.







Artikel teilen

Artikel teilen