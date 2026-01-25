Hat sich das Leben auch verteuert – das Lachen wird noch nicht versteuert: Dies haben sich die Hambucher zu Herzen genommen und fröhlich Karnval gefeiert.
Dem Narrengott Jokus zu Ehren saß der mit jecken Untertanen prall gefüllten Narrhalla auch heuer ein 9er-Rat unter der Sitzungsregie von Alex Wilhelmy vor. Unter dem Motto „Der 5. Stern für unser Land – wir Jecken außer Rand und Band“, hatten die Homejer dabei das Trikot der Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft im Blick.