Prall gefüllte Narrhalla Karneval in Hambuch: Tolle Tänze und jede Menge Spaß Thomas Esser 25.01.2026, 13:00 Uhr

i Wenn die schmale Rente nicht reicht, muss man sich nach einer zusätzlichen Einnahmequelle umsehen. Der Versuch, im Telefonsex-Gewerbe Fuß zu fassen, scheiterte für diese beiden Ruheständler höchst amüsant. Thomas Esser

Hat sich das Leben auch verteuert – das Lachen wird noch nicht versteuert: Dies haben sich die Hambucher zu Herzen genommen und fröhlich Karnval gefeiert.

Dem Narrengott Jokus zu Ehren saß der mit jecken Untertanen prall gefüllten Narrhalla auch heuer ein 9er-Rat unter der Sitzungsregie von Alex Wilhelmy vor. Unter dem Motto „Der 5. Stern für unser Land – wir Jecken außer Rand und Band“, hatten die Homejer dabei das Trikot der Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft im Blick.







