Der KC Edschara Stiehkraare bieten dem Narrenvolk eine Show, die aufs Beste unterhält. Tief lokal eingefärbte Witze dürfen da ebenso wenig fehlen wie atemberaubende Tänze und gut aufgelegte Tollitäten.
Lesezeit 1 Minute
„Von Kölle bis ins Moseltal – überall nur Karneval” lautete das aktuelle Motto des KC Edschara Stiehkraare, dessen Narrenmoderator Sascha Jung jetzt gekonnt durch das Sitzungsprogramm führte. Das war gespickt mit sehens- und hörenswerten Darbietungen, vom Auftritt der närrischen Majestäten, über hervorragend einstudierte Tänze, bis hin zu Kokolores und Spökes bei amüsanten Vorträgen.