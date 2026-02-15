Ediger-Eller feiert Fastnacht Karneval im Moseltal: In Edscha-Ella geht’s bunt rund Thomas Esser 15.02.2026, 11:04 Uhr

i Mit einem herrlich pointierten Vortrag wartet Heinz Probst in seiner Rolle als berühmt-berüchtigte "doof Nuss" auf. Thomas Esser

Der KC Edschara Stiehkraare bieten dem Narrenvolk eine Show, die aufs Beste unterhält. Tief lokal eingefärbte Witze dürfen da ebenso wenig fehlen wie atemberaubende Tänze und gut aufgelegte Tollitäten.

„Von Kölle bis ins Moseltal – überall nur Karneval” lautete das aktuelle Motto des KC Edschara Stiehkraare, dessen Narrenmoderator Sascha Jung jetzt gekonnt durch das Sitzungsprogramm führte. Das war gespickt mit sehens- und hörenswerten Darbietungen, vom Auftritt der närrischen Majestäten, über hervorragend einstudierte Tänze, bis hin zu Kokolores und Spökes bei amüsanten Vorträgen.







