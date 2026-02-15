Ediger-Eller feiert Fastnacht
Karneval im Moseltal: In Edscha-Ella geht’s bunt rund
Mit einem herrlich pointierten Vortrag wartet Heinz Probst in seiner Rolle als berühmt-berüchtigte "doof Nuss" auf.
Mit einem herrlich pointierten Vortrag wartet Heinz Probst in seiner Rolle als berühmt-berüchtigte "doof Nuss" auf.
Thomas Esser

Der KC Edschara Stiehkraare bieten dem Narrenvolk eine Show, die aufs Beste unterhält. Tief lokal eingefärbte Witze dürfen da ebenso wenig fehlen wie atemberaubende Tänze und gut aufgelegte Tollitäten.

Lesezeit 1 Minute
„Von Kölle bis ins Moseltal – überall nur Karneval” lautete das aktuelle Motto des KC Edschara Stiehkraare, dessen Narrenmoderator Sascha Jung jetzt gekonnt durch das Sitzungsprogramm führte. Das war gespickt mit sehens- und hörenswerten Darbietungen, vom Auftritt der närrischen Majestäten, über hervorragend einstudierte Tänze, bis hin zu Kokolores und Spökes bei amüsanten Vorträgen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren