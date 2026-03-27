Trainer im Dojo Cochem
Karate-Meister Klaus Bleser: 50 Jahre auf der Matte
Klaus Bleser ist 71 Jahre alt und macht mittlerweile seit 50 Jahren Karate. Er ist überzeugt: Der Kampfsport hält bis ins hohe A
Klaus Bleser ist 71 Jahre alt und macht mittlerweile seit 50 Jahren Karate. Er ist überzeugt: Der Kampfsport hält bis ins hohe Alter fit.
Kim Fauss

Seit einem halben Jahrhundert macht Klaus Bleser nun schon Karate. Der 71-jährige Moselaner blickt im Gespräch auf die vielen Jahre zurück, die er der Kampfkunst gewidmet hat. Wie er dazu kam und was der Sport für ihn bedeutet.

Lesezeit 4 Minuten
Klaus Bleser ist fokussiert. Alles sitzt: die Haltung, der Blick, die Atmung. Körper und Geist sind im Einklang. Es folgen blitzschnelle, kraftvolle Bewegungen. Eine Choreografie aus Schlägen und Tritten, die der 71-Jährige nach Tausenden Wiederholungen und insgesamt 50 Jahren Karate-Taining nahezu makellos beherrscht.

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