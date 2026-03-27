Trainer im Dojo Cochem Karate-Meister Klaus Bleser: 50 Jahre auf der Matte Kim Fauss 27.03.2026, 13:00 Uhr

i Klaus Bleser ist 71 Jahre alt und macht mittlerweile seit 50 Jahren Karate. Er ist überzeugt: Der Kampfsport hält bis ins hohe Alter fit. Kim Fauss

Seit einem halben Jahrhundert macht Klaus Bleser nun schon Karate. Der 71-jährige Moselaner blickt im Gespräch auf die vielen Jahre zurück, die er der Kampfkunst gewidmet hat. Wie er dazu kam und was der Sport für ihn bedeutet.

Klaus Bleser ist fokussiert. Alles sitzt: die Haltung, der Blick, die Atmung. Körper und Geist sind im Einklang. Es folgen blitzschnelle, kraftvolle Bewegungen. Eine Choreografie aus Schlägen und Tritten, die der 71-Jährige nach Tausenden Wiederholungen und insgesamt 50 Jahren Karate-Taining nahezu makellos beherrscht.







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