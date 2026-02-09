Kappensitzung wartet mit vielen Höhepunkten auf

Karnevalsverein St. Aldegund bietet seinem Publikum bei der diesjährigen Kappensitzung ein abwechslungsreiches Programm. Besonders tänzerisch haben die Aktiven des Vereins viel zu bieten.

Der Karnevalsverein in St. Aldegund hatte zur Kappensitzung eingeladen. Unter den Klängen der Bugrammer Troaterkäpp stach das Narrenschiff pünktlich um 19.33 Uhr in See.

Neben dem Elferrat, angeführt durch den Präsidenten Marco Gietz, waren an Bord die blauen Fünkchen, die schmucke Prinzengarde sowie Kinderprinz Matteo I.