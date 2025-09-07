Die kleine Kapelle zwischen Kloster Maria Martental und Wallfahrtskirche hat eine besondere und gleichzeitig auch bedrückende Geschichte. Bei der Weihe kam Pater Krupa aber nicht um die herum – beziehungsweise wollte er das ganz bewusst nicht.

An der kurvigen Straße zwischen dem Kloster Maria Martental und der Wallfahrtskirche steht eine Kapelle mit einer Marienfigur, die im Volksmund „Polen-Kapellchen“ genannt wird. Das kleine Kirchlein zu Ehren der Muttergottes wurde renoviert und neu geweiht – und steht in gewisser Weise auch als Mahnmal da.

Über die Entstehungsgeschichte der Kapelle ist nur wenig bekannt, sagte Pater Ryszard Krupa, Rektor des Klosters der Herz-Jesu-Priester in der Eifel. Erklärbar ist allerdings der Name der Kapelle, der im Zweiten Weltkrieg entstand, als sich dort polnische Zwangsarbeiter versammelten, um zu beten und Trost zu suchen. Womit man auch bei der Geschichte ist, die dem unscheinbaren Kapellchen eine besondere Bedeutung verleiht.

Stiller Zeuge einer schweren Zeit

In seiner Predigt sagte Pater Krupa unter anderem: „Die Kapelle, vor der wir stehen, ist ein stiller Zeuge einer sehr schweren Zeit – der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Es waren Jahre der Gottesverleugnung und der Verachtung des Menschen im Namen einer wahnsinnigen Ideologie, die einigen eine bessere Zukunft versprach.“ Diese vermeintlich bessere Zukunft aber sei auf dem Leid und der Ungerechtigkeit von Tausenden erbaut worden, die gequält und ermordet wurden, führte Krupa aus.

Die Zwangsarbeiter aus Polen waren nur einige der Opfer dieser unmenschlichen Ideologie. Der Klosterrektor mahnte: „Damals gab es Menschen, die im Namen dieser Ideologie bereit waren zu töten und anderen ihre Würde zu nehmen. Und auch heute lassen wir uns von Ideologien vereinnahmen.“

i Die Marienfigur im Polen-Kapellchen steht im Zusammenhang mit den Marienerscheinungen in Lourdes. Burkhard Klinkner

Es habe damals aber auch „stille Helden“ gegeben, betonte Pater Krupa: „Ich denke hier besonders an namenlose mutige Menschen – vor allem junge Mädchen aus den umliegenden Dörfern, die die Marienstatue reinigten, sooft sie von Jugendlichen – verblendet von der Ideologie des Siegens und des Mordens – mit Fäkalien beschmutzt wurde.“

So steht das nun renovierte Polen-Kapellchen für „eine andere Geschichte“, die die polnischen Bischöfe in einem Schreiben an die deutschen Bischöfe im Jahr 1965 so beschrieben: „Wir wollen eine andere Zukunft – nicht, indem wir Schuld vertuschen, sondern indem wir den Alltag aufbauen auf gegenseitigen Respekt, Vergebung, Versöhnung, Eintracht und Vertrauen. Auf der Liebe zum Nächsten – ob dieser nun Pole ist oder Deutscher.“

Aus Sicht der Kirchengeschichte stellte Pater Krupa die Muttergottesstatue aus Gips in den Kontext mit den Marienerscheinungen in Lourdes. Dort erschien Maria 1858 mehrmals dem jungen Mädchen Bernadette. Ein weiteres Symbol, das mit Lourdes verbunden ist, sei die Kerze, erklärte der Priester. Während einer einstündigen Erscheinung habe die Flamme einer Kerze in der Hand Bernadettes gebrannt, ohne ihr Schaden zuzufügen.