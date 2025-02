Stadtrat beauftragt Juristen Kann ein Rechtsgutachten die Zeller Klinik retten? 03.02.2025, 20:27 Uhr

i Es ist ein Kreuz mit dem Gesundheitswesen in Deutschland. Immer mehr Kliniken rutschen in die roten Zahlen - auch das Mittelmosel-Klinikum in Zell. Birgit Pielen

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das gilt auch für das Mittelmosel-Klinikum in Zell, dessen Träger den stationären Betrieb zum 30. Juni 2025 einstellen will. Der Stadtrat wehrt sich - und engagiert dazu einen hochkarätigen Juristen.

Der Zeller Stadtrat hat in seiner kurzfristig einberufenen Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, ein Rechtsgutachten zur geplanten Schließung des Mittelmosel-Klinikums in Auftrag zu geben. Ob dieses Rechtsgutachten den stationären Betrieb doch noch in letzter Minute retten kann, ist völlig offen.

