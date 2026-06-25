VG-Rat für Standort Laubach
Kampf vergeblich: Masburg verliert seine Grundschule
Die Grundschule Masburg ist bereits geschlossen. Was mit dem Gebäude geschehen soll, ist noch nicht entschieden.
Die Grundschule Masburg ist bereits geschlossen. Was mit dem Gebäude geschehen soll, ist noch nicht entschieden.
Brigitte Meier

Der Schulentwicklungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch sieht die Aufgabe des Grundschulstandorts in Masburg vor. Diese ist nun beschlossen.

Lesezeit 2 Minuten
Zum wiederholten Mal beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat Kaisersesch mit dem 2023 beschlossenen Schulentwicklungsplan. Mit dem „Knackpunkt“ dieses Plans, die dislozierten Grundschulstandorte Laubach-Masburg zugunsten von Laubach aufzulösen, kann sich Masburgs Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher der UBL, Patrick Schopp, nicht abfinden.

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