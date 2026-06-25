VG-Rat für Standort Laubach Kampf vergeblich: Masburg verliert seine Grundschule Brigitte Meier 25.06.2026, 18:30 Uhr

i Die Grundschule Masburg ist bereits geschlossen. Was mit dem Gebäude geschehen soll, ist noch nicht entschieden. Brigitte Meier

Der Schulentwicklungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch sieht die Aufgabe des Grundschulstandorts in Masburg vor. Diese ist nun beschlossen.

Zum wiederholten Mal beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat Kaisersesch mit dem 2023 beschlossenen Schulentwicklungsplan. Mit dem „Knackpunkt“ dieses Plans, die dislozierten Grundschulstandorte Laubach-Masburg zugunsten von Laubach aufzulösen, kann sich Masburgs Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher der UBL, Patrick Schopp, nicht abfinden.







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