Der Schulentwicklungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch sieht die Aufgabe des Grundschulstandorts in Masburg vor. Diese ist nun beschlossen.
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Zum wiederholten Mal beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat Kaisersesch mit dem 2023 beschlossenen Schulentwicklungsplan. Mit dem „Knackpunkt“ dieses Plans, die dislozierten Grundschulstandorte Laubach-Masburg zugunsten von Laubach aufzulösen, kann sich Masburgs Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher der UBL, Patrick Schopp, nicht abfinden.