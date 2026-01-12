Konzert im Kapuzinerkloster Kammerensemble brachte Blumenmelodien nach Cochem Thomas Esser 12.01.2026, 14:00 Uhr

i Das junge Kammermusikensemble Laubenheim (KAMEL) gastierte im Rahmen eines Neujahrskonzertes bereits zum dritten Mal im Cochemer Kulturzentrum Kapuzinerkloster. Thomas Esser

Zum dritten Mal hat das Kulturzentrum Kapuzinerkloster zum Neujahrskonzert mit dem Laubenheimer Kammerensemble eingeladen. In diesem Jahr stand das musikalische Programm unter dem Motto „Blumen“.

Beim festlichen Neujahrskonzert im Kulturzentrum Kapuzinerkloster hatte ein erwartungsfreudiges Publikum in diesem Jahr zum dritten Mal die Möglichkeit, sich an den Klängen des Kammermusikensembles Laubenheim (KAMEL) zu erfreuen. Zu seinem 20-jährigen Bestehen präsentierte das junge Streichorchester aus dem Mainzer Vorort einen wahrhaft bunten Strauß weltbekannter Melodien, die in diesem Jahr allesamt einen Blumenbezug hatten und sowohl aus der ...







