Kammerensemble brachte Blumenmelodien nach Cochem

Zum dritten Mal hat das Kulturzentrum Kapuzinerkloster zum Neujahrskonzert mit dem Laubenheimer Kammerensemble eingeladen. In diesem Jahr stand das musikalische Programm unter dem Motto „Blumen“.
Lesezeit 1 Minute
Beim festlichen Neujahrskonzert im Kulturzentrum Kapuzinerkloster hatte ein erwartungsfreudiges Publikum in diesem Jahr zum dritten Mal die Möglichkeit, sich an den Klängen des Kammermusikensembles Laubenheim (KAMEL) zu erfreuen. Zu seinem 20-jährigen Bestehen präsentierte das junge Streichorchester aus dem Mainzer Vorort einen wahrhaft bunten Strauß weltbekannter Melodien, die in diesem Jahr allesamt einen Blumenbezug hatten und sowohl aus der ...