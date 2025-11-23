Wahlen für März 2026 geplant Kaiserseschs Jugend redet in der Stadtpolitik bald mit Brigitte Meier 23.11.2025, 12:45 Uhr

i Max Schick, Laura Michaely und Helen Schlich haben den Stadtrat von Kaisersesch davon überzeugt, dass eine Jugendvertretung sinnvoll ist. Brigitte Meier

Mehr Mitspracherecht für die junge Generation: Eine neue Jugendvertretung soll sich für die Belange der Jugendlichen in Kaisersesch einsetzen – und von der Politik aktiv mit einbezogen werden. Ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin ist nun erfolgt.

Im August haben Jugendliche in Kaisersesch im Stadtrat die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragt, und ihr Anliegen wurde grundsätzlich einstimmig befürwortet. Allerdings besagt die Gemeindeordnung (GemO), dass eine Satzung Grundlage für eine Jugendvertretung sein muss.







