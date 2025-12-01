Kaisersescher Seniorenheim setzt auf Wohlfühlfaktor

Wie dringend Fachkräfte in Pflegeberufen gebraucht werden, macht das Seniorenzentrum in der Eifelstadt Kaisersesch zurzeit über ein Projekt deutlich. Es geht darum, Mitarbeitende auf verschiedenen Wegen eine besondere Wertschätzung spüren zu lassen.
Lesezeit 2 Minuten
Der Pflegeberuf ist einer der wichtigsten in der immer älter werdenden Gesellschaft. Gleichzeitig stehen Pflegefachkräfte und Mitarbeitende in Senioreneinrichtungen vor großen Herausforderungen, einerseits wegen hoher und vielfältiger Anforderungen, andererseits wegen des Personalmangels.