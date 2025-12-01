Personalbedarf in der Pflege Kaisersescher Seniorenheim setzt auf Wohlfühlfaktor Brigitte Meier 01.12.2025, 15:30 Uhr

i Eine Pflegekraft nimmt im DRK-Pflegezentrum Solferino eine Bewohnerin an der Hand. Die Situation in der Pflege ist eines der zentralen Themen der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz, bei der die Regierungschefinnen und -chefs der Länder über aktuelle Herausforderungen sowie mögliche Verbesserungen in der Gesundheits- und Altenpflege beraten. +++ dpa-Bildfunk +++ Bernd Thissen. picture alliance/dpa

Wie dringend Fachkräfte in Pflegeberufen gebraucht werden, macht das Seniorenzentrum in der Eifelstadt Kaisersesch zurzeit über ein Projekt deutlich. Es geht darum, Mitarbeitende auf verschiedenen Wegen eine besondere Wertschätzung spüren zu lassen.

Der Pflegeberuf ist einer der wichtigsten in der immer älter werdenden Gesellschaft. Gleichzeitig stehen Pflegefachkräfte und Mitarbeitende in Senioreneinrichtungen vor großen Herausforderungen, einerseits wegen hoher und vielfältiger Anforderungen, andererseits wegen des Personalmangels.







