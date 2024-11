Musik und Feeling der legendären Kaisersescher Diskothek lebt im Tannenhof wieder auf Kaisersescher Kult-Disco für einen Abend wiederbeleben: In Hambuch steigt M-Box-Party 18.10.2024, 06:00 Uhr

i Volle Hütte in Hambuch: Im vorigen Jahr rockten viele Fans der M-Box auf der Bühne des Tannenhofs ab. Thomas Arnold

Hambuch/Kaisersesch. Kurz vor dem zehnten Jahrestag, an dem die Kultdisco M-Box in Kaisersesch für immer ihre Pforten schloss, sind die Anhänger aufgefordert, im Hambucher Tannenhof abzurocken und die alten Zeiten aufleben zu lassen.

„Wir lassen die Flamme wieder hell lodern“, sagt Thomas „Pastui“ Arnold und freut sich „wie Bolle“ auf die nächste Auflage des M-Box-Abends. Die alten Zeiten in der legendären Kaisersescher Diskothek Musical Box, kurz M-Box, sollen am Samstag, 28. Dezember, ab 21 Uhr im Hambucher Tannenhof in der Ü25-Party wieder beschworen werden.

