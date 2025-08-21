Auf ihrer Webseite bezeichnet sich die Eifelstadt Kaisersesch selbstbewusst als „kleine Stadt, die alles hat“. Ein Jugendparlament, das Ideen junger Leute in die Politik einbringt, hat sie nicht. Zumindest bislang.

Frischer Wind soll demnächst den Kaisersescher Stadtrat zu neuen Ideen bei der Stadtentwicklung beflügeln. Das Gremium hat auf Antrag einiger Jugendlicher einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, eine Jugendvertretung einzurichten. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Satzung vorzubereiten, die der Stadtrat dann beschließen muss.

Stadtbürgermeister Gerhard Weber begrüßt den 14-jährigen Schüler Max Schick und seine gleichaltrigen Mitstreiterinnen Laura Michaely und Helen Schlich in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates, der den Jugendlichen das Rederecht erteilt. Souverän – als bewege er sich schon lange auf dem kommunalpolitischen Parkett – begründet Max mit stichhaltigen Argumenten den Antrag der jungen Leute, die Stadtpolitik künftig mitgestalten zu wollen. „Junge Menschen sollten sich so früh wie möglich für Politik interessieren“, erklärt der Neuntklässler des Cochemer Gymnasiums.

„Jugendliche wissen am besten selbst, was sie brauchen.“

Max Schick spricht sich Kaisersescher Stadtrat klar für die Einrichtung eines Jugendparlaments aus.

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Mitbestimmung. Gesetzliche Grundlagen dazu sind zum Beispiel die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und die Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz. Diese legt im Paragraf 56 b fest, dass in jeder Gemeinde die Möglichkeit besteht, eine Jugendvertretung einzurichten. Max sagt: „Jugendliche wissen am besten selbst, was sie brauchen.“

So ist die Jugendvertretung das Sprachrohr für die Belange der jungen Generation einer Gemeinde. Dem Stadtrat erschließen sich durch die Mitarbeit der Jugendvertretung neue Perspektiven, die Zukunft der Stadt zu gestalten. „Denn die Zukunft einer Gemeinde wird in der Gegenwart erarbeitet. Entscheidungen müssen daher im Sinne der Jugend getroffen werden“, findet Max. Selbstbewusst fügt der 14-Jährige hinzu: „Der Stadtrat sollte ein Querschnitt der Gesellschaft sein. Doch das Durchschnittsalter in den meisten Räten ist eher älter.“ Eine offizielle Jugendvertretung einer Kommune kann den notwendigen Nachwuchs auf die Arbeit im Stadtrat vorbereiten.

Alle Fraktionen begrüßen den Antrag der Jugendlichen

Max kann alle Fraktionen im Kaisersescher Stadtrat überzeugen. Die CDU begrüßt die Einrichtung eines Jugendparlaments und freut sich auf „die Politiker von morgen“. Die SPD-Fraktion findet es „hervorragend, dass wir bei uns Leute haben, die bereits in jungen Jahren Politik mitgestalten möchten“. Die UBL regt an, dass sich der bereits bestehende, doch bislang kaum beteiligte Jugendausschuss der Stadt in die Arbeit des künftigen Jugendparlaments einbringen soll. Übereinstimmend empfiehlt der Stadtrat auch, die jungen Initiatoren und Initiatorinnen bei der Erarbeitung der Satzung mitwirken zu lassen.

Wie soll nun das Jugendparlament auf die Beine gestellt werden? Auf einer noch zu erstellenden Website können Interessierte zwischen 13 und 21 Jahren ein Bewerbungsformular herunterladen und ausfüllen. Auch mit einem Video sollen sich die künftigen Jugendräte vorstellen. Die Satzung bestimmt unter anderem die Anzahl der Mitglieder, die sich Max mit etwa 15 bis 20 Personen vorstellt. Es soll auch darauf geachtet werden, dass der Anteil von Mädchen und Jungen ausgeglichen ist. Die Entscheidung, wer als Mitglied aufgenommen wird, fällen die Gründungsmitglieder in Absprache mit dem Stadtbürgermeister und den Beigeordneten.

Erst Strukturen schaffen, doch Ideen gibt es auch schon

Noch haben die Gründungsmitglieder des Jugendparlaments keine konkreten Vorhaben, berichtet Max: „Zunächst möchten wir die notwendigen Strukturen möglichst reibungslos und fehlerfrei etablieren.“ Angedacht ist jedoch ein Antrag zur Einrichtung eines integrativen Spielplatzes, der auch Kindern im Rollstuhl leicht zugänglich ist.

So viele Kinder und Jugendliche gibt es in Kaisersesch

Nach einem Auszug aus einem landeseinheitlichen Infosystem, das über die Webseite der Verbandsgemeinde Kaisersesch abgerufen werden kann, zählte die Eifelstadt Kaisersesch zum 31. Juli dieses Jahres insgesamt rund 3400 Einwohner, davon sind 647 Kinder und Jugendliche im Alter bis 19 Jahre. Das entspricht einem Anteil von immer 19 Prozent an der Gesamtbevölkerung. dad