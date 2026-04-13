Handwerkermarkt, Mode, Automobilausstellung und ein Kinder-Kofferraum-Flohmarkt lockten zahlreiche Besucher nach Kaisersesch.
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Trotz bescheidener Wettervorhersage für das Frühlingsfest mit seiner bekannten Angebotsvielfalt, blieben die bekennenden Freunde dem alljährlichen Marktspektakel auch in 2026 treu. Zwar tat sich die Frühjahrssonne zur erstmals 14 Tage später stattfindenden Veranstaltung anfangs noch schwer, doch als sie den Wolkendurchbruch geschafft hatte, setzte dann auch der von den Kaisersescher Gastgebern erhoffte Besucherandrang ein.