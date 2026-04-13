Jährliches Marktspektakel 
Kaisersescher Frühlingsfest trotzt trübem Wetter
Auch in diesem Jahr konnte sich die Angebotsvielfalt beim Marktspektakel des Escher Frühlingsfestes erwartungsgemäß sehen lassen
Auch in diesem Jahr konnte sich die Angebotsvielfalt beim Marktspektakel des Escher Frühlingsfestes erwartungsgemäß sehen lassen.
Thomas Esser

Handwerkermarkt, Mode, Automobilausstellung und ein Kinder-Kofferraum-Flohmarkt lockten zahlreiche Besucher nach Kaisersesch.

Lesezeit 1 Minute
Trotz bescheidener Wettervorhersage für das Frühlingsfest mit seiner bekannten Angebotsvielfalt, blieben die bekennenden Freunde dem alljährlichen Marktspektakel auch in 2026 treu. Zwar tat sich die Frühjahrssonne zur erstmals 14 Tage später stattfindenden Veranstaltung anfangs noch schwer, doch als sie den Wolkendurchbruch geschafft hatte, setzte dann auch der von den Kaisersescher Gastgebern erhoffte Besucherandrang ein.

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