Neues Bestattungsgesetz Kaisersescher Friedhofsrebell genießt neue Freiheit 24.09.2025, 16:00 Uhr

i Christian Boldt (78) wehrt sich seit Jahren dagegen, dass er auf einem Friedhof bestattet werden soll. Jetzt kann er seinen Traum verwirklichen: die Bestattung auf dem eigenen Hof. Thomas Brost

Er gilt als Friedhofsrebell, weil er sich auf keinem Friedhof beerdigen lassen will: Christian Boldt aus Kaisersesch. Der Bauer freut sich, dass er dank des neuen Bestattungsgesetzes mehr Freiheit erhält. Bestatter sehen das Gesetz als unausgegoren.

Vor wenigen Jahren ließ der Friedhofsrebell aus Kaisersesch aufhorchen: Er werde alle Hebel in Bewegung setzen, damit er nicht auf einem Friedhof beerdigt werden müsse, sondern unter einer Grauwacke auf seinem großen Bauernhof, sagte Christian Boldt (78) damals.







