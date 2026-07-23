Drei Betriebe beteiligt
Kaisersescher Betrieb bringt Photovoltaik an Wände
Personen von links: Michael Oswald (Geschäftsführer Alutecta), Christian Weber (Karl Ditandy), Ulrich Mönch (Bürgermeister Binge
Personen von links: Michael Oswald (Geschäftsführer Alutecta), Christian Weber (Karl Ditandy), Ulrich Mönch (Bürgermeister Bingen) und Sven Endris (Geschäftsführer Wi SOLAR) vor der Testwand
Diconal/Jörg Oswald

Stützwände mit steinbefüllten Drahtkörben kommen inzwischen vielerorts zum Einsatz. An den Mauerflächen lassen sich nun Photovoltaikmodule anbringen - dank einer Innovation aus Oberfell, Kaisersesch und Kircherg.  

Lesezeit 3 Minuten
Das Unternehmen Wi Solar GmbH aus Kaisersesch hat in Kooperation mit dem auf Naturstein-, Wasser- und Gabionenbau spezialisierten Unternehmen Karl Ditandy GmbH aus Oberfell sowie mit dem Systembauentwickler Alutecta aus Kirchberg, dem Hersteller des Photovoltaik-Montagssystems Diconal, eine innovative PV-Lösung für Gabionen entwickelt.
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