Drei Betriebe beteiligt Kaisersescher Betrieb bringt Photovoltaik an Wände 23.07.2026, 14:00 Uhr

i Personen von links: Michael Oswald (Geschäftsführer Alutecta), Christian Weber (Karl Ditandy), Ulrich Mönch (Bürgermeister Bingen) und Sven Endris (Geschäftsführer Wi SOLAR) vor der Testwand Diconal/Jörg Oswald

Stützwände mit steinbefüllten Drahtkörben kommen inzwischen vielerorts zum Einsatz. An den Mauerflächen lassen sich nun Photovoltaikmodule anbringen - dank einer Innovation aus Oberfell, Kaisersesch und Kircherg.

Das Unternehmen Wi Solar GmbH aus Kaisersesch hat in Kooperation mit dem auf Naturstein-, Wasser- und Gabionenbau spezialisierten Unternehmen Karl Ditandy GmbH aus Oberfell sowie mit dem Systembauentwickler Alutecta aus Kirchberg, dem Hersteller des Photovoltaik-Montagssystems Diconal, eine innovative PV-Lösung für Gabionen entwickelt.







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