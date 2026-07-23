Kaisersescher Betrieb bringt Photovoltaik an Wände
Stützwände mit steinbefüllten Drahtkörben kommen inzwischen vielerorts zum Einsatz. An den Mauerflächen lassen sich nun Photovoltaikmodule anbringen - dank einer Innovation aus Oberfell, Kaisersesch und Kircherg.
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Das Unternehmen Wi Solar GmbH aus Kaisersesch hat in Kooperation mit dem auf Naturstein-, Wasser- und Gabionenbau spezialisierten Unternehmen Karl Ditandy GmbH aus Oberfell sowie mit dem Systembauentwickler Alutecta aus Kirchberg, dem Hersteller des Photovoltaik-Montagssystems Diconal, eine innovative PV-Lösung für Gabionen entwickelt.