Zur Stärkung der Demokratie
Kaisersesch macht beim Aufstand der Bürgermeister mit
Damit Kommunen handlungsfähig bleiben, braucht es finanzielle Unterstützung vom Land.
Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Initiative „Jetzt reden wir“ zieht weitere Kreise. Auch die Stadt Kaisersesch schließt sich nun dem Bürgermeisteraufstand an. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde der entsprechende Beschluss gefasst.

Die finanzielle Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz verschlechtert sich zusehends, sodass viele Ortsgemeinden wegen der mangelnden finanziellen Ausstattung kommunale Selbstverwaltung und demokratisches Handeln gefährdet sehen. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Stadtrat in Kaisersesch mit einem Forderungspapier der Initiative „Jetzt reden WIR – Ortsgemeinden stehen auf“ befasst, dem Inhalt zugestimmt und bei zwei Enthaltungen beschlossen, ...

