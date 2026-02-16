Stadtchef Gerhard Weber „Kaisersesch bleibt handlungsfähig“ Brigitte Meier 16.02.2026, 14:00 Uhr

i Gerhard Weber, Stadtbürgermeister von Kaisersesch, sagt: "Es ist kein Haushalt der großen Sprünge, aber einer der Stabilität und der verantwortungsvollen Weichenstellung.“ Kevin Ruehle

Trotz eines Fehlbetrags von 2,09 Millionen Euro im Haushalt von Kaisersesch wird es keine höheren Abgaben für die Bürger geben. Stadtbürgermeister Gerhard Weber erklärt, wo die Stadt investiert in diesem Jahr.

Mit einem Jahresfehlbetrag von 2,09 Millionen Euro schließt der Haushalt 2026 der Stadt Kaisersesch ab, den Stadtbürgermeister Gerhard Weber dem Stadtrat zur Abstimmung vorlegte. „Dieser Fehlbetrag ist nicht Ausdruck mangelnder Haushaltsdisziplin, sondern im Wesentlichen auf besondere Sondereffekte zurückzuführen“, erklärte Weber das hohe Defizit.







