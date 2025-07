Kail. Wenn sich die Bevölkerungszahl im Eifelort alle zwei Jahre für einen Abend annähernd verdreifacht und der herzhafte Duft von frischgebackener Pizza um die Häuser weht, dann hat die engagierte Truppe der Freiwilligen Feuerwehr erneut zu ihrer „Italienischen Rocknacht“ eingeladen. So auch vergangenen Samstag, als viele Hundert erwartungsfreudiger Freunde von italienischen Ohrwürmern schon am frühen Abend in den großzügig eingerichteten Veranstaltungsraum rund um das Gemeindehaus drängten.

i Viele Hundert begeisterte Musikfreunde feierten in Kail die beliebte "Italienische Rocknacht". Thomas Esser

Sehr zur Freude der Gastgeber, denn seit der Eventpremiere anno 1999 hat sich das Besucherinteresse Jahr für Jahr gesteigert. Dieser willkommene Umstand machte bis heute eine schrittweise Erweiterung des Veranstaltungsraums erforderlich. Als versierte musikalische Bühnengäste und schon zum Auftakt in den 90ern in Kail am Start, erfreute auch heuer die bekannte Show- und Partyband „Inflagranti“ mit Frontmann Michael und Power-Rockröhre Lee.

Dabei griff die beliebte saarländische Formation tief in die Kiste eines umfangreichen Repertoires und animierte das ausgelassen feiernde Partyvolk mit ihren „Best of Italian Songs“ von Beginn an zum Tanzen und Mitsingen. In diesem Zusammenhang erklangen unter anderem weltberühmte Tophits vom Duo Albano & Romina Power, Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Toto Cutugno, Gianna Nannini, Umberto Tozzi und Zucchero. Parallel zum Musikgenuss ließen sich die begeisterten Eventbesucher knusprige Pizza- und feine Pasta-Spezialitäten munden, die sie zusammen mit einer ansehnlichen Auswahl fruchtiger italienischer Weine genossen.

i Neben leckeren Pizza-, Pasta- und italienischen Weinspezialitäten, war auch eine schöne Auswahl fruchtiger Cocktails im Angebot. Thomas Esser

Für diejenigen Musikfreunde, die zur kurzweiligen Rock- und Popunterhaltung lieber einen Longdrink bevorzugten, stand das agile siebenköpfige Team der Cocktailbar bereit, das hier mit Gaumenfreuden wie Caipirinha, Daiquiri & Co. für fruchtiges Trinkvergnügen sorgte.