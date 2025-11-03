Neue Verkehrsführung im Test Kaifenheims Einbahnring fährt Zuspruch und Kritik ein Brigitte Meier 03.11.2025, 14:00 Uhr

i Neue Verkehrsführung in Kaifenheim: Die Landesstraße 109 ist zur Einbahnstraße geworden. Der auf ein Jahr angelegte Versuch ruft sowohl scharfe Kritik als auch Zuspruch hervor. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In Kaifenheim läuft der Durchgangsverkehr seit einiger Zeit über einen Einbahnring. Es ist ein auf ein Jahr angelegter Versuch, der Gefahren beseitigen und Anwohner der L109 entlasten soll. Scharfe Kritik daran ist zu hören, aber auch Zuspruch.

Die derzeit in einer einjährigen Testphase zu erprobende Einbahnstraßenregelung der Landesstraße 109 durch Kaifenheim erhitzt weiterhin die Gemüter. Während Anlieger und Anliegerinnen am Ortsrand sich – nicht nur mit Transparenten, sondern auch mit einer Klage beim Verwaltungsgericht Koblenz – dagegen wehren, dass der Autoverkehr Richtung Autobahn 48 nun durch ihre Straßen geführt wird, zeigen sich die übrigen Kaifenheimer zufrieden.







Artikel teilen

Artikel teilen