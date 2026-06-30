Ende für Juwelier-Fachgeschäft Juwelier Silver & More schließt nach 20 Jahren 30.06.2026, 14:00 Uhr

i Ende Juni wird das Wittlicher Juwelier-Fachgeschäft „Silver&More“ seine Türen schließen. Trotz der schönen Zeit in ihrem Geschäft freut sich Inhaberin Wilma Korn auf den Ruhestand. Trierischer Volksfreund/Timea Heising

Nach zwei Jahrzehnten schließt Wilma Korn ihr Juweliergeschäft „Silver & More“ in Wittlich – und blickt stolz auf eine Geschichte, die durch Zufall ihren Lauf nahm.

Im Januar 2006 eröffnete Wilma Korn ihr Juwelier-Fachgeschäft „Silver & More “ in der Burgstraße, in der Nähe des Marktplatzes in Wittlich. Nun wird es – mehr als 20 Jahre später – am 30. Juni das letzte Mal seine Türen öffnen. Dass Korn Inhaberin des Geschäftes wurde, sei mehr Zufall als Plan gewesen, wie die 67-Jährige erzählt.







Artikel teilen

Artikel teilen