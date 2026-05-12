Lea Hansen aus Alf
Jungwinzerin übernimmt Weinberge um Onkel Toms Hütte 
Jungwinzerin Lea Hansen bewirtschaftet für das "Bullvue" die ehemaligen Weinberge von Friedhelm Lenz.
Jungwinzerin Lea Hansen bewirtschaftet für das "Bullvue" die ehemaligen Weinberge von Friedhelm Lenz.
Ulrike Platten-Wirtz

Lea Hansen aus Alf hat kürzlich die Bewirtschaftung der Weinberge um Onkel Toms Hütte für die neuen Betreiber des Gasthofs übernommen. Das hat die junge Winzerin vor. 

Lesezeit 2 Minuten
Derzeit wachsen Riesling, Weiß- und Grauburgunder, Dornfelder und Spätburgunder in den Weinbergen rund um Onkel Toms Hütte in Bullay. 40 Jahre lang hat der Winzer Friedhelm Lenz das Weingut in Eigenregie bewirtschaftet und den angegliederten Gasthof mit Gästehaus geführt, bis er den Betrieb vor zwei Jahren an Jessica und André Harms verkauft hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

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