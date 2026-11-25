Ärger mit Genehmigungsbehörde Jungwinzer aus Sosberg darf Weinautomat nicht nutzen Ulrike Platten-Wirtz 25.11.2026, 11:00 Uhr

i In seinem Weinautomaten darf Jungwinzer Max Ambrosius keinen Wein verkaufen. Stattdessen gibt es Snacks und Softgetränke. Ulrike Platten-Wirtz

Max Ambrosius ist sauer: Als sich der Jungwinzer aus Sosberg einen Weinautomaten anschaffte, beantragte er dafür eine Genehmigung. Doch diese wird ihm verweigert. Dabei sind entlang der Mosel etliche Automaten in Betrieb.

Seinen selbsterzeugten Wein zusätzlich über einen Automaten anzubieten, hielt Max Ambrosius einst für eine gute Idee. Der Jungwinzer aus Sosberg hat sich vor fünf Jahren mit einem eigenen Betrieb selbstständig gemacht und bewirtschaftet inzwischen rund drei Hektar Rebfläche in Mesenich.







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