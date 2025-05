Junggesellen feiern Dorffest am Backes in Illerich

Die engagierten Aktiven des Junggesellenvereins hatten vergangenes Wochenende zum Dorffest am alten Backes eingeladen und boten in diesem Zusammenhang eine schmucke Partylounge unter Zeltbedachung. Zwar präsentierte sich zu Festbeginn am Samstag im angeblichen Wonnemonat Mai ein durchweg nasses Aprilwetter, doch tat dies der guten Stimmung im Festzelt keinen Abbruch.

Vor dem hatten die jungen Gastgeber eine große Grillstation aufgebaut, an der über offenem Feuer deftige Leckerbissen brutzelten und auf gewogene Abnehmer warteten. Die fanden sich in der Folge schnell, danke des Dufts von Steak, Grillwurst und Co. Passend dazu ließ man sich ein gekühltes Bier oder einen Wein munden. Und wer sich eher mit einem Longdrink anfreunden wollte, der fand an der Cocktailbar eine schmackhafte Auswahl solcher Gaumenfreuden. Denn am Samstagabend wurde das Dorffest am alten Backes mit einem Cocktailabend eingeläutet. Begleitend dazu gab es angesagte Hits aus den Charts auf die Ohren.