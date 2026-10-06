Doch nicht nach Dreis
Junger Hausarzt entscheidet sich um
Lange sah es so aus, als werde ein junger Arzt die Nachfolge der Praxis Lambregts in Dreis antreten. Nun erklärt der 38-Jährige,
Lange sah es so aus, als werde ein junger Arzt die Nachfolge der Praxis Lambregts in Dreis antreten. Nun erklärt der 38-Jährige, warum er sich doch für einen anderen Standort entschieden hat.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lange sah es so aus, als werde ein junger Arzt die Nachfolge der Praxis Lambregts in Dreis antreten. Nun erklärt der 38-Jährige, warum er sich doch für einen anderen Standort entschieden hat.

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Erst die Praxisübernahme, später ein Neubau: Im Eifeldorf Dreis ist die vermeintliche Niederlassung eines neuen Hausarztes seit vielen Jahren eines der wichtigsten Themen – und Gesprächsstoff im ganzen Dorf. Ein junger Allgemeinmediziner, dessen Name nie öffentlich genannt wurde, würde eines Tages die Praxis Lambregts übernehmen, die aus Altersgründen schließen müsse.
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