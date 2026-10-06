Doch nicht nach Dreis Junger Hausarzt entscheidet sich um Christian Moeris 06.10.2026, 11:00 Uhr

i Lange sah es so aus, als werde ein junger Arzt die Nachfolge der Praxis Lambregts in Dreis antreten. Nun erklärt der 38-Jährige, warum er sich doch für einen anderen Standort entschieden hat. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lange sah es so aus, als werde ein junger Arzt die Nachfolge der Praxis Lambregts in Dreis antreten. Nun erklärt der 38-Jährige, warum er sich doch für einen anderen Standort entschieden hat.

Erst die Praxisübernahme, später ein Neubau: Im Eifeldorf Dreis ist die vermeintliche Niederlassung eines neuen Hausarztes seit vielen Jahren eines der wichtigsten Themen – und Gesprächsstoff im ganzen Dorf. Ein junger Allgemeinmediziner, dessen Name nie öffentlich genannt wurde, würde eines Tages die Praxis Lambregts übernehmen, die aus Altersgründen schließen müsse.







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