Besondere Spielstätte an Mosel Junge Streicher glänzen in der Martinskirche Briedel 02.06.2026, 18:30 Uhr

Die Martinskirche in Briedel ist aus architektonischer und kulturhistorischer Sicht an und für sich schon etwas Besonderes. Spielen dort drei talentierte junge Streicher kommt schnell ein außergewöhnliches Musikerlebnis zustande.

Der spätbarocke Kirchenraum der Martinskirche in Briedel genießt an der Mittelmosel ein architektonisches Alleinstellungsmerkmal. Vor Kurzem wurde dieser erstklassige Sakralraum aus dem 18. Jahrhundert zur Bühne für Musik von Johann Sebastian Bach, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.







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