Beim Tag der offenen Tür der Kreismusikschule Cochem-Zell konnten sich die Besucher vom Können der jungen Musikschüler überzeugen. Das wurde geboten.
Lesezeit 1 Minute
Das Schlossbergforum im Schulzentrum des Martin-von-Cochem-Gymnasiums ist für die Kreismusikschule mittlerweile zur traditionellen Örtlichkeit für ihren alljährlichen Tag der offenen Tür geworden. So auch in diesem Jahr, als das engagierte Lehrerkollegium der Lehranstalt um ihren Leiter Stefan Andrae, erneut mit willkommener Transparenz die musikalischen Fachrichtungen direkt am Instrument präsentierte.