Kaisersescherin überzeugt Jury Julia Trumpler gewinnt Meisterschaft der Konditoren Brigitte Meier 20.04.2026, 12:00 Uhr

i Julia Trumpler aus Kaisersesch kann stolz auf ihr Kunstwerk aus Schokolade sein, mit dem sie Deutsche Meisterin im Konditorhandwerk wurde. Brigitte Meier

Beim „Championnat du Chocolat à Coblence“ hat Julia Trumpleraus Kaisersesch überzeugen können: Mit ihrer Kreation „Florale Mystik“ gewann sie die Deutsche Meisterschaft der Konditoren. So kam die 21-Jährige zum Handwerk.

Ein exotisch anmutendes Objekt aus großen und kleinen Pilzen, farbigen Blüten, zarten Blättern, filigranen Gräsern und Ranken, auf dem Schmetterlinge landen steht als Dekoration im Wohnzimmer von Julia Trumpler in Kaisersesch. Man muss sich die ungewöhnliche Skulptur schon ganz genau anschauen, um staunend festzustellen, dass das Kunstwerk komplett aus Schokolade gefertigt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen