Es gab zwar keinen roten Teppich wie bei der offiziellen Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles, aber besagte Filmtrophäen in silberfarbener Miniaturausführung und der VIP-Vorhang waren allemal vorhanden. Anlass für die Verleihung der kleinen Oscars war die Teilnahme eines Teams der örtlichen Jugendfeuerwehr (JFW) am bundesweiten Jugendwettbewerb zum Thema „120 Sekunden zum Überleben“. Dabei sollte ein Projekt in Form einer kreativen Kampagne umgesetzt werden, das das richtige Verhalten im Brandfall vermittelt. Das JFW-Team reichte diesbezüglich einen Kurzfilm ein, für den es das Drehbuch schrieb, Regie führte und auch die Aufnahmen im Ellerbachtal übernahm. Im Film behandelt der Feuerwehrnachwuchs die Themen „Rauchmelder-Lebensretter“ und „Feuerwehralarmierung“. Jetzt hoffen Jon Servaty, Vincent Oster, Jonas Mertens, Marius Kaufmann, Anton Andre Jonas Kurz und Christopher Kranz darauf, dass sie bei der Siegerermittlung am 3. April einen Preis abräumen.