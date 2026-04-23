Spannendes Bauprojekt Jugendstilvilla in Wittlich bekommt ihren Charme zurück 23.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Bauarbeiten an der Jugendstilvilla in Wittlich sind in vollem Gange. Auf allen Etagen wird gearbeitet, und es gibt noch viel zu tun. Bauherr ist Hans-Jürgen Lichter. Christina Bents

Lange ist in der markanten, grünen Villa mit Türmchen an der Friedrichstraße nichts passiert. Jetzt hat Hans-Jürgen Lichter sie gekauft und renoviert das denkmalgeschützte Gebäude.

Hier wird geschafft! In der fast 300 Quadratmeter großen Villa einige Meter neben der Verwaltung der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sind etliche Arbeiter dabei, das Gebäude zu renovieren. Es sind bereits Balken zur Verstärkung der ursprünglichen Konstruktion eingezogen worden, Wände sind bis auf das Mauerwerk freigelegt, Räume mit Durchbrüchen zusammengelegt worden und es gibt die ersten Installationen für Sanitäreinrichtungen.







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