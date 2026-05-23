Antrag der Freien Wähler 
Jugendliche sollen in Cochem politisch mitmischen 
In Cochem soll die Einrichtung eines Jugendparlaments geprüft werden, um junge Menschen am demokratischen Handeln teilhaben zu l
In Cochem soll die Einrichtung eines Jugendparlaments geprüft werden, um junge Menschen am demokratischen Handeln teilhaben zu lassen.
Symbolbild Klaus-Dietmar Gabbert/dpa. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Jugendliche in demokratischem Denken zu stärken, ist ein Anliegen der FWG im Stadtrat Cochem. Wird es bald ein Jugendparlament geben?

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Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ erhalten Kommunen finanzielle Unterstützung, wenn es darum geht, „Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus zu entwickeln und umzusetzen“. Die Freien Wähler stellen im Stadtrat Cochem einen Antrag auf Teilnahme an dem Bundesprogramm und haben bereits einige Ideen in petto.

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