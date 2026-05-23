Jugendliche in demokratischem Denken zu stärken, ist ein Anliegen der FWG im Stadtrat Cochem. Wird es bald ein Jugendparlament geben?
Lesezeit 1 Minute
Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ erhalten Kommunen finanzielle Unterstützung, wenn es darum geht, „Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus zu entwickeln und umzusetzen“. Die Freien Wähler stellen im Stadtrat Cochem einen Antrag auf Teilnahme an dem Bundesprogramm und haben bereits einige Ideen in petto.