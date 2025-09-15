In seinem dritten Roman nimmt Werner Lutz aus Kaisersesch die Leser mit auf eine Zeitreise in die 1960er Jahre. In dem Eifeldorf Faid entdecken der 13-jährige Georg und seine Freunde das Skelett eines als vermisst geglaubten Dorfbewohners.

Den Traum, in den großen Ferien einmal ein echtes Abenteuer zu erleben, hat wohl jedes Kind schon einmal gehabt. In der Jugend von Werner Lutz (79), pensionierter Lehrer und früherer Stadtbürgermeister von Kaisersesch, war das tatsächlich noch möglich, und das, obwohl man nicht einmal mit den Eltern in Urlaub fuhr. „Das war ja damals gar nicht üblich. Wir Kinder aus dem Dorf haben den Sommer über zusammen draußen gespielt“, erklärt Lutz. Und dabei ging es, wenn man dem heute 79-Jährigen glaubt, nicht immer ungefährlich zu. „Wenn ich daran zurückdenke, was wir alles angestellt haben…“ Lutz spricht den Satz nicht zu Ende. Doch ein Blick in seinen neuen Roman „Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ lässt erahnen, was er meint. Von einem Tauchgang im Dorfbrunnen ist da die Rede und auch von einer Stierhatz. Ganz so dramatisch, wie in dem Buch beschrieben, waren die Abenteuer dann zwar doch nicht, aber ein wahrer Kern steckt schon in den Geschichten, fügt Lutz an.

i 238 Seiten stark ist der neue Kriminalroman. Ulrike Platten-Wirtz

Den Tauchgang hat es tatsächlich gegeben. „Allerdings bin ich nicht wie im Buch beschrieben mehrmals untergetaucht, sondern nur einmal. Das hat mir gereicht“, gesteht Lutz schmunzelnd. Als Sohn eines Bäckers ist Werner Lutz mit seinen Geschwistern in Faid aufgewachsen. Seine Freunde von damals hat er „nur mit anderen Vornamen“ ins Buch eingebaut. Der Kampf mit dem Dorfstier ist auch nicht erfunden. „Den hat es tatsächlich gegeben“, sagt Lutz. Und dass das stimmt, spürt man beim Lesen sofort. Eine so bildhafte und lebendige Beschreibung wie Werner Lutz sie liefert, ist nur möglich, wenn man die Szene selbst erlebt hat.

Zeitreise in die Vergangenheit

„Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ ist der dritte Roman, den Werner Lutz auf den Weg bringt. Die Geschichte spielt in den 1960er-Jahren, in der Zeit, in der Lutz seine Jugend verlebte. Es war kein Zuckerschlecken für den Bäckersohn, denn im elterlichen Betrieb musste er als Schüler auch in den Sommerferien mit anpacken. Dennoch blieb Zeit genug für die Freunde, die mit Vorliebe draußen herum stromerten. „Als ich kürzlich einmal in Faid war und mir die Örtlichkeiten angeschaut habe, also den alten Dorfbrunnen, der jetzt zugeschüttet ist, kam ich auf die Idee zu dem Buch“, sagt Lutz.

Der Protagonist der Geschichte, der Bäckerssohn Georg, dürfte einigen Lesern aus den bereits erschienen Büchern von Lutz bekannt sein. Georg ist Lutz´ zweiter Vorname und auch die Person, die einige autobiografische Züge des pensionierten Lehrers aufweist.

Obwohl Lutz seit mehr als 50 Jahren in Kaisersesch zu Hause ist, bleibt er mit seinen Romanfiguren und Geschichten seinem Geburtsort Faid treu. Vieles, was in dem Roman beschrieben wird, ist tatsächlich passiert. „Natürlich haben wir keine Leiche entdeckt. Das gehört zu den Dingen, die erfunden sind“, gesteht Lutz. Doch alte Geschichten oder Anekdoten, die ihm zugetragen wurden, hat der Autor eingebaut und kurzerhand nach Faid verlegt. Das macht die Geschichte lebendig. Lutz versteht es, Spannung aufzubauen und den Spannungsbogen zu halten, sein Erzählstil bleibt dabei trotzdem unaufgeregt.

„Es geht auch um Schuld, Sühne und Vergebung“

„Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ ist ein Kriminalroman. „Es geht auch um Schuld, Sühne und Vergebung“, sagt Lutz. Wie in dem berühmten Drama „Andorra“ von Max Frisch werden auch hier Personen grundlos verdächtigt.

Eineinhalb Jahre hat Lutz an dem neuen Buch gearbeitet. Am liebsten schreibt er in den Abendstunden. Dann findet er die nötige Ruhe. Die ersten Manuskripte entstanden noch handschriftlich. Inzwischen tippt Lutz seine Gedanken aber direkt in den Computer.

Ob es schon eine Idee für ein weiteres Werk gibt? Lutz nickt. Die nächste Geschichte ist bereits in der Gärschleife, heißt, das Grundgerüst steht schon – und so viel verrät er, es wird wieder spannend werden. Lesungen des aktuellen Romans sind in Faid, Kaisersesch und Moselkern geplant. Die genauen Termine stehen zurzeit noch nicht fest.

„Das Geheimnis des alten Dorfbrunnens“ ist im Rhein-Mosel-Verlag erschienen und für 13,50 Euro im Handel erhältlich.