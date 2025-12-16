Schreib-Workshop: Jugendliche aus Daun schreiben sehr persönliches Buch
In Daun haben Jugendliche ihre Gedanken und Gefühle in Texte und Gedichte gefasst – und die gehen unter die Haut. Thema: „Ich bin ein Mensch – Meine Werte, deine Werte“.
Daun. „Ich bin kein Model-Mädchen“, schreibt Vera in ihrem Beitrag für das Buchprojekt „Ich bin ein Mensch – Meine Werte, deine Werte“, an dem junge Menschen aus der Region teilnehmen. Ein schlichter Satz, der jedoch viel Kraft hat: Vera will keine Erwartungen erfüllen – sie möchte zeigen, wer sie wirklich ist.