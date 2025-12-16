Schreib-Workshop Jugendliche aus Daun schreiben sehr persönliches Buch 16.12.2025, 12:00 Uhr

i Alle Teilnehmer am Schreibprojekt (in alphabetischer Reihenfolge): Vera Anischanka, Lena Diewald, Musie Habtom, Silda Klej, Leonardo Lomas, Sarah Mika, Hannah Mindermann, Felix Pauly, Elisa Perry, Lena Schich, Nora Schneiders, Leni Spies, Anna Wessel und Sophie Wetzler. Susanne Stumm

In Daun haben Jugendliche ihre Gedanken und Gefühle in Texte und Gedichte gefasst – und die gehen unter die Haut. Thema: „Ich bin ein Mensch – Meine Werte, deine Werte“.

Daun. „Ich bin kein Model-Mädchen“, schreibt Vera in ihrem Beitrag für das Buchprojekt „Ich bin ein Mensch – Meine Werte, deine Werte“, an dem junge Menschen aus der Region teilnehmen. Ein schlichter Satz, der jedoch viel Kraft hat: Vera will keine Erwartungen erfüllen – sie möchte zeigen, wer sie wirklich ist.







