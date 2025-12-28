Schon 20.000 Buchungen Jugendherberge eröffnet im Januar in Traben-Trarbach 28.12.2025, 10:00 Uhr

i Die erneuerte Jugendherberge öffnet am 2. Januar ihre Pforten. Ursula Bartz

Offiziell heißt die erneuerte Jugendherberge in Traben-Trarbach ab dem 2. Januar Gäste willkommen. Was ist geplant, und: Was hat es mit Roboter „Bella“ auf sich?

Der Jahreswechsel bringt Traben-Trarbach 178 neue Betten – und hoffentlich viele Menschen aus aller Welt, die neugierig auf die Mosel sind. Seit fünf Jahren schon ist die Jugendherberge in der Doppelstadt geschlossen, seitdem wurde sie rundum erneuert und öffnet nun erneut ihre Pforten.







