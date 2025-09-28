Landesentscheid in Wettbewerb Jugendfeuerwehren messen sich in Ulmen Thomas Esser 28.09.2025, 14:00 Uhr

i Nicht ohne das Maskottchen: Grisu der Feuerwehrdrache war bei allen Wettkampfeinheiten selbstverständlich mit von der Partie. Thomas Esser

Im Stadion in Ulmen traten am Wochenende die rheinland-pfälzischen Jugendfeuerwehren gegeneinander an. Es ging um die Teilnahme am Bundeswettbewerb des Deutschen Jugendfeuerwehrverbands. Diese Teams waren erfolgreich.

Die Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz im Landesfeuerwehrverband führte auch in diesem Jahr den Landesentscheid im Bundeswettbewerb des Deutschen Jugendfeuerwehrverbandes durch. Gastgeber dieses anspruchsvollen Wettbewerbs war diesmal der Kreisjugendfeuerwehrverband Cochem-Zell, der mit dem Stadion in Ulmen eine dafür bereits bewährte Örtlichkeit gewählt hatte.







