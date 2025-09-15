Jugendchöre der Kreischorverbände Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell verbringen beim Young Singers Camp drei Tage in der Blankenrather Jugendfreizeitstätte und schließen es mit einem reichlich besuchten Abschlusskonzert ab.

Blankenrath. Ein voller Erfolg war das Young Singers Camp der beiden Kreischorverbände Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell das vom 12. bis 14. September in der Blankenrather Jugendfreizeitstätte stattfand. Eine gelungene Werbung für den Chorgesang, insbesondere für Kinder und Jugendliche von 11 bis 17 Jahren.

Die ausgebildete Sängerin und Gesangspädagogin Sahra Hickethier aus Gemünden im Hunsrück hatte die Gesamtleitung. Zum Abschlusskonzert im Martin-Luther-Haus mussten noch zusätzlich Stühle aufgestellt werden, so groß war der Andrang.

Projektchöre zeigten ihr gesangliches Können

Die Moderation oblag dem Cochem-Zeller Chorvorsitzenden Ulrich Dünnes. Außer den Projektchören wie dem Kinderchor Rainbow Company und dem Jugendensemble des Young Singers Camp zeigten noch der Frauenchor Klangfarben und die Chorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich ihr großes gesangliches Können. Alles in allem ein gelungener musikalischer Sonntagnachmittag.