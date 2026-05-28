Um die Opfer der Ahrflut zu unterstützen, hat Schmiedemeister Jürgen Berens das Projekt „Herzen für Flutopfer“ gestartet. Zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens endet die Aktion, die bereits 30.000 Euro eingespielt hat.
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Rund 1000 Grad heiß wird der kleine Gasofen, den Jürgen Berens in seiner Werkstatt anfeuert, um darin ein kleines Eisenherz zu erhitzen. Es ist eines von mehreren Hundert, die der Schmiedemeister aus Kail in den vergangenen fünf Jahren hergestellt hat.