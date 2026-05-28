Hilfsprojekt aus Kail
Jürgen Berens sammelt 30.000 Euro für Opfer der Ahrflut
Von Herzen kommt die Hilfe, die der Kailer Schmiedemeister Jürgen Berens den Flutopfern an der Ahr hat zukommen lassen.
Von Herzen kommt die Hilfe, die der Kailer Schmiedemeister Jürgen Berens den Flutopfern an der Ahr hat zukommen lassen.
Ulrike Platten-Wirtz

Um die Opfer der Ahrflut zu unterstützen, hat Schmiedemeister Jürgen Berens das Projekt „Herzen für Flutopfer“ gestartet. Zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens endet die Aktion, die bereits 30.000 Euro eingespielt hat.

Lesezeit 3 Minuten
Rund 1000 Grad heiß wird der kleine Gasofen, den Jürgen Berens in seiner Werkstatt anfeuert, um darin ein kleines Eisenherz zu erhitzen. Es ist eines von mehreren Hundert, die der Schmiedemeister aus Kail in den vergangenen fünf Jahren hergestellt hat.

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