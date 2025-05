Die Pfarrkirche St. Hilarius in Eller war am Samstag Austragungsort des Jubiläumskonzertes der Martin-Singers. Anlässlich des 20. Gründungsfestes hatte der gemischte Chor, mit derzeit 36 aktiven Sängerinnen und Sängern aller Altersklassen, zu einem gesanglichen Erlebnisabend eingeladen. Unter der Leitung von Dirigent Christopher Baron präsentierten sie dabei 24 beliebte Gospelsongs sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache. Diesbezüglich griffen sie neben ihren bekannten Lieblingsstücken auch auf einige Neuzugänge sowie auf Songs aus den Anfängen ihres Chores zurück. Letztere bildeten unter anderem mit den Ohrwürmern „I will follow him“, „Down by the riverside“ und „Open the eyes of my heart“ den Auftakt des Konzertes, zu dem die Besucher die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt hatten. Es folgten weitere Erfolgstitel wie „Circle of life“, „Freiheit“, „Easy on me“ und „Frieden mit euch“. Die musikalische Begleitung auf dem Piano übernahm Heinz Probst.