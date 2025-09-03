In Bitburg war am Wochenende auf den Straßen einiges zu sehen, denn die Stationen des Landeswettbewerbs des Jugendrotkreuzes waren durch die Stadt verteilt. Die Landesmeister in den beiden Altersgruppen kommen aus Brodenbach-Oberfell und Klotten.

Als Ersthelfer richtig zu reagieren, fällt sogar Erwachsenen im Ernstfall nicht leicht. Beim Jugendrotkreuz (JRK) werden deshalb bereits Kinder in der Notfallversorgung ausgebildet und angelernt. Um das Wissen zu vertiefen, finden regelmäßig Wettbewerbe statt, bei denen Gruppen gegeneinander antreten können.

Einer dieser Wettbewerbe fand vom 29. bis 31. August in Bitburg statt. Insgesamt 450 Kinder und Jugendliche kämpften um den Titel des rheinland-pfälzischen Landesmeisters. Die Sieger des Wettbewerbs kommen in der Altersgruppe eins (6 bis 11 Jahre) aus Brodenbach-Oberfell und in der Altersgruppe zwei (12 bis 16 Jahre) aus Klotten.

i Die Gruppe "Blaulichtbande" qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb beim Landeswettbewerb des JRK 2025 in Bitburg. Maren Herold

Johanna Thönnes war als Betreuerin der „Blaulichtbande“ vom DRK-Ortsverein Brodenbach-Oberfell (DRK Kreisverband Mayen-Koblenz) mit dabei. Ihre Gruppe gewann den ersten Platz in der Altersgruppe eins und qualifizierte sich damit für den Bundeswettbewerb. Sie selbst war auch schon als Kind beim Jugendrotkreuz: „Mein Traum war es immer, einmal bei dem Bundeswettbewerb dabei zu sein. Jetzt als Betreuerin mitzufahren, macht mich fast noch stolzer“, sagt Johanna Thönnes lachend.

Als besonders emotional empfand die 19-Jährige die Siegerehrung am Sonntag. „Manche Kinder mussten sogar weinen, weil sie so glücklich über die Qualifizierung zum Bundeswettbewerb waren“, berichtet sie gerührt.

i JRK Wettbewerb 2025 in Bitburg: Die Gruppe Blaulichtbande aus Brodenbach-Oberfell holt den ersten Platz. Johanna Thönnes

Schon seit Januar bereitet Johanna Thönnes die „Blaulichtbande“ auf die Wettbewerbe vor. Zunächst müssen sich die Kinder nämlich bei Kreis- und Bezirkswettbewerben beweisen, damit sie beim Landeswettbewerb antreten dürfen. Für sie ist die Arbeit beim Jugendrotkreuz sinnvoll: „Unsere Kinder wissen oft mehr über Erste Hilfe als Erwachsene, dabei ist es so wichtig, als Ersthelfer handeln zu können“.

i Beim Landeswettbewerb des JRK 2025 in Bitburg wenden Kinder und Jugendliche ihr Wissen an. Maren Herold

Bei den Wettbewerben werden die Situationen, die sie in den Gruppenstunden gemeinsam üben plötzlich real, denn die Kinder müssen ihr Wissen an fremden Personen anwenden. „Die Kleinen überwinden dadurch die Hemmschwelle, fremde Personen anzufassen und ihnen zu helfen, was im echten Leben auch notwendig sein wird“, sagt die 19-Jährige.

Lebensretter aus Klotten gewinnen in der Altersgruppe zwei

Die Freude über den Sieg war bei der sechsköpfigen Gruppe „Lebensretter“ aus der DRK-Ortsgruppe Klotten (DRK-Kreisverband Cochem-Zell) ebenfalls riesig. Felix Pauly war als Teilnehmer bei dem Landeswettbewerb in Bitburg mit dabei.

„Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass wir wirklich die Landesmeister von Rheinland-Pfalz geworden sind“, erzählt der 16-Jährige. In den letzten zwei Jahren haben sie bei den Landeswettbewerben jeweils den zweiten Platz geholt.

i Die Gruppe Lebensretter aus Klotten gewinnt in der Altersgruppe zwei den JRK Landeswettbewerb 2025. Amelie Fritschle

Bei dem diesjährigen Wettbewerb in Bitburg gefielen ihm vor allem die Aufgaben im Bereich Erste Hilfe. „Dieses Mal waren richtige Herausforderungen dabei, wie zum Beispiel eine Wirbelsäulenfraktur, sonst war es gefühlt immer nur ein Fahrradunfall“, erzählt er lachend.

Vor über zehn Jahren startete die Gruppe der „Lebensretter“ beim Jugendrotkreuz – und das in der ähnlichen Konstellation wie heute. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team, wie Felix Pauly berichtet. „In diesem Jahr gab es auch viele Aufgaben, in denen Teamarbeit wichtig war, vielleicht haben wir deswegen gewonnen“, erzählt er.

Stationen des Wettbewerbs durch ganz Bitburg verteilt

Am Samstag mussten die Gruppen ihr Können nämlich in verschiedenen Teilbereichen, etwa Erste-Hilfe, sozial und musisch-kulturell, beweisen. Die Stationen waren dabei durch die ganze Stadt verteilt. Im Bereich Erste Hilfe mussten die Kinder gespielte Verletzungen, beispielsweise Knochenbrüche, behandeln.

Im musisch-kulturellen Teil sollte im Rahmen eines Theaterstücks ein Imagefilm für das Jugendrotkreuz erstellt werden und im sozialen Bereich beschäftigten sich die Kinder und Jugendlichen mit der Gebärdensprache und dem Leben mit Sinnesbeeinträchtigungen. „Man hat anhand der verschiedenen Aufgaben gemerkt, dass das Jugendrotkreuz einfach mehr ist als Pflasterkleben“, erzählt Felix Pauly.

„Die jungen Menschen investieren ihre Freizeit, um für andere da zu sein.“

Manuel González, Vorstand des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz

Auch der Vorstand des DRK-Landesverbandes Rheinland-Pfalz Manuel González begrüßt die Wettbewerbe des Jugendrotkreuzes: „Die jungen Menschen investieren ihre Freizeit, um für andere da zu sein und gemeinsam etwas zu bewegen. Ihr Engagement heute ist die Basis für eine starke Gesellschaft von morgen.“