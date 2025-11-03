Johannes Pellio kämpft gegen Asiatische Hornisse

Seit mehr als zehn Jahren stellt die Asiatische Hornisse eine Gefahr für die heimische Insektenwelt dar. Um eine explosionsartige Ausbreitung zu unterbinden, haben Imker im Kreis die Jagd auf die „Bienenfresser“ eröffnet.
Lesezeit 3 Minuten
Birnenförmig schichten sich papierähnliche Fasern übereinander. Eines dieser Exemplare kann man in der Hobbywerkstatt von Johannes Pellio in Lutzerath sehen. Pellio ist Vorsitzender des Kreisimkerverbands und außerdem Bienensachverständiger, Hornissen- und Wespenberater.