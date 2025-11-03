Insektensterben in Lutzerath Johannes Pellio kämpft gegen Asiatische Hornisse 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Johannes Pellio aus Lutzerath ist Vorsitzender des Kreisimkerverbands. Zusammen mit Kollegen will er verhindern, dass die Asiatische Hornisse sich bei uns explosionsartig ausbreitet. Bettina Pellio

Seit mehr als zehn Jahren stellt die Asiatische Hornisse eine Gefahr für die heimische Insektenwelt dar. Um eine explosionsartige Ausbreitung zu unterbinden, haben Imker im Kreis die Jagd auf die „Bienenfresser“ eröffnet.

Birnenförmig schichten sich papierähnliche Fasern übereinander. Eines dieser Exemplare kann man in der Hobbywerkstatt von Johannes Pellio in Lutzerath sehen. Pellio ist Vorsitzender des Kreisimkerverbands und außerdem Bienensachverständiger, Hornissen- und Wespenberater.







Artikel teilen

Artikel teilen