Bei weit mehr als 30 Grad hat Treis seine traditionelle Johannes-Kirmes gefeiert. Die sommerliche Hitze verlangte den Teilnehmern des Festumzugs zwar einiges ab, der Stimmung tat sie jedoch keinen Abbruch.
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Hochsommerliche Temperaturen begleiteten die traditionelle Johannes-Kirmes in Treis. Schon vor dem Start des großen Festumzugs am Freitagnachmittag kamen die Teilnehmer bei sengender Hitze ins Schwitzen. Kirmeshauptmann Jan Ruscheinski gab schließlich das Kommando zum Abmarsch.