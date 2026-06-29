Viele Besucher in Treis
Johannes-Kirmes trotzt der Hitze 
Im Ortsteil Treis wurde am Wochenende die traditionelle Johannes-Kirmes unter anderem mit einer festlichen Prozession durch den
Im Ortsteil Treis wurde am Wochenende die traditionelle Johannes-Kirmes unter anderem mit einer festlichen Prozession durch den Moselort gefeiert.
Thomas Esser

Bei weit mehr als 30 Grad hat Treis seine traditionelle Johannes-Kirmes gefeiert. Die sommerliche Hitze verlangte den Teilnehmern des Festumzugs zwar einiges ab, der Stimmung tat sie jedoch keinen Abbruch.

Lesezeit 1 Minute
Hochsommerliche Temperaturen begleiteten die traditionelle Johannes-Kirmes in Treis. Schon vor dem Start des großen Festumzugs am Freitagnachmittag kamen die Teilnehmer bei sengender Hitze ins Schwitzen. Kirmeshauptmann Jan Ruscheinski gab schließlich das Kommando zum Abmarsch.

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