Die Krone geht nach Ernst Johanna Dax: So fühlt sich die neue Moselweinkönigin Annika Wilhelm 11.11.2026, 09:30 Uhr

i Dieses Trio vertritt ab sofort den Moselwein und die Region: die neue Moselweinkönigin Johanna Dax (Mitte) mit ihren Moselweinprinzessinnen Christina Servatius (links) und Angelina Roos (rechts). Moselwein e.V./Chris Marmann

Ein aufregender Abend mit einem noch aufregenderen Ergebnis: Johanna Dax aus Ernst ist die neue Moselweinkönigin. Sie verrät, wie sie den Abend erlebt hat – und warum sie nicht nur überrascht, sondern auch schockiert war.

Als Johanna Dax am späten Abend der Wahl zur Moselweinkönigin in ihrem Heimatdorf Ernst ankommt, wird sie mit Jubel empfangen: Die 23-Jährige trägt seit dem Wochenende die Moselkrone. „Als wir mit dem Bus von der Wahl zurückgekommen sind, haben auf dem Schulhof neben der Kirche einige Leute auf uns gewartet, damit wir gemeinsam anstoßen und feiern können“, erzählt sie.







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