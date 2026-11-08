Tragik bei Wahl in Leiwen Johanna Dax aus Ernst ist die neue Moselweinkönigin Thomas Brost 08.11.2026, 13:00 Uhr

i Ein Bild der Freude: Johanna Dax (vorn, 2. von links) ist neue Moselweinkönigin für ein Jahr. Ihr stehen (von links) Christina Servatius und Angelina Roos zur Seite. Thomas Brost

Tragischer Auftakt zur Krönung der neuen Moselweinkönigin: Kurz vor dem Wahlabend muss Viktoria Göbel aus Cochem ihre Kandidatur zurückziehen. Vom verbliebenden Trio hat schließlich eine junge Frau aus Ernst die Nase vorn.

Mit einer schockartigen Nachricht nimmt die Wahl zur Moselweinkönigin einen unerwarteten Auftakt. Kurz vor der Präsentation der vier Kandidatinnen muss eine Bewerberin wegen eines starken grippalen Infektes ihre Teilnahme absagen. Ein Dilemma für Viktoria Göbel aus Cochem – und auch für die mitgereisten Anhänger aus der Kreisstadt und den ausrichtenden Verein Moselwein.







Artikel teilen

Artikel teilen