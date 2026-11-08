Tragischer Auftakt zur Krönung der neuen Moselweinkönigin: Kurz vor dem Wahlabend muss Viktoria Göbel aus Cochem ihre Kandidatur zurückziehen. Vom verbliebenden Trio hat schließlich eine junge Frau aus Ernst die Nase vorn.
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Mit einer schockartigen Nachricht nimmt die Wahl zur Moselweinkönigin einen unerwarteten Auftakt. Kurz vor der Präsentation der vier Kandidatinnen muss eine Bewerberin wegen eines starken grippalen Infektes ihre Teilnahme absagen. Ein Dilemma für Viktoria Göbel aus Cochem – und auch für die mitgereisten Anhänger aus der Kreisstadt und den ausrichtenden Verein Moselwein.