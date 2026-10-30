Keine Winzerfamilie? Kein Problem! Johanna Dax will auch ohne den Hintergrund Moselweinkönigin werden. Dass das geht, hat zuletzt die amtierende Majestät Teresa Oster bewiesen. Doch wer ist die 23-Jährige aus Ernst? Wir stellen sie vor.
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Wer nach Johanna Dax sucht, findet sie wohl irgendwo zwischen Großstadt und Moseldorf – die 23-Jährige ist in Ernst geboren, aufgewachsen, und verbringt hier ihre Wochenenden und sogar das Homeoffice. In Düsseldorf hingegen arbeitet sie unter der Woche.