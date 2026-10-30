Auch ohne Winzerfamilie
Johanna Dax (23) aus Ernst will die Moselkrone 
Johanna Dax ist im Rennen um die Krone: Sie will gerne Moselweinkönigin werden. Drei Jahre lang war sie schon Ortsweinkönigin vo
Johanna Dax ist im Rennen um die Krone: Sie will gerne Moselweinkönigin werden. Drei Jahre lang war sie schon Ortsweinkönigin von Ernst.
Annika Wilhelm

Keine Winzerfamilie? Kein Problem! Johanna Dax will auch ohne den Hintergrund Moselweinkönigin werden. Dass das geht, hat zuletzt die amtierende Majestät Teresa Oster bewiesen. Doch wer ist die 23-Jährige aus Ernst? Wir stellen sie vor.

Lesezeit 3 Minuten
Wer nach Johanna Dax sucht, findet sie wohl irgendwo zwischen Großstadt und Moseldorf – die 23-Jährige ist in Ernst geboren, aufgewachsen, und verbringt hier ihre Wochenenden und sogar das Homeoffice. In Düsseldorf hingegen arbeitet sie unter der Woche.
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